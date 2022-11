“Tornate in acque internazionali” Così Piantedosi caccia le Ong

(Di sabato 5 novembre 2022) La linea del governo Meloni non cambia: continua il pugno duro contro l’immigrazione clandestina nel Mediterraneo. Dopo l’avvicinamento alla zona marittima italiana di due navi Ong, Ocean Viking e Humanity One, rispettivamente battenti bandiera norvegese e tedesca, nella serata di ieri la seconda ha forzato i confini e si è diretta verso il porto di Catania, con quasi duecento migranti a bordo. Il caso Humanity La situazione era tesa da oltre una settimana, quando il ministroha emanato una direttiva alle forze dell’ordine ed alla Capitaneria di porto, definendo la condotta delle due imbarcazioni “non in linea con lo spirito delle norme europee e italiane, in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”. Il Viminale ha poi trasmesso le note verbali alle ambasciate dei due Paesi di bandiera, ma i risultati sono ...

... gli enormi bacini di raccolta delle, sotto lo slogan di "No basaran!": "i bacini non si ... Proprio Mélenchon durante le dueelettorali di primavera ed estate " prima le presidenziali, poi ...... alla quale ha partecipato anche la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, il commissario ha poi dichiarato che le economie europee dopo la ripresa dalla pandemia, sonoa 'navigare in...ROMA - "A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere lì per vedere le ...Primo provvedimento del Governo sulle navi delle Ong con migranti a bordo. "Ci faremo carico di tutte le persone che hanno bisogno, come le donne incinte o i bambini" ha dichiarato il ministro degli i ...