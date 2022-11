Terra Amara torna il 14 novembre su Canale 5 | dove eravamo rimasti

Nelle nuove puntate di, presto in onda su Canale 5 , per Fadik arriverà una punizione oltremodo crudele per la sua lingua lunga e malvagia. Stando alle Anticipazioni sulla soap turca , infatti, la domestica ...... dalle rive del Lago Maggiore, è stato in grado di divenire simbolo di unanon sua e di darle ... ma anche un eroe azzurro con i 35 gol segnati per l'Italia, la vittoria negli Europei e l'...Fadik, pettegola domestica di Terra Amara, sta per sperimentare un grande dolore. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate della soap turca, presto in onda su Canale 5.Una madre-terra che si finge morente, come certi animali braccati dai predatori, per provare a risvegliare l’attenzione dei propri figli-abitanti. Nella metafora ambientalista di questa famiglia ...