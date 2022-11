Tale e Quale Show | classica e imitazioni settima puntata

(Di sabato 5 novembre 2022), la classifica della sestadel programma di RaiUno condotto da Carlo Conti e ledi venerdì prossimo Ieri sera è andato in onda il sesto appuntamento contra performance,nto e divertimento i concorrenti si sono alternati sul palco di RaiUno in prima serata tv. Ecco di seguito la classifica del sesto appuntamento: Andrea Dianetti Elena Ballerini Claudio Lauretta Antonino e Valentina Persia Gilles Rocca Alessandra Mussolini Rosalinda Cannavò Samira Lui Paolantoni e Cirilli Valeria Marini Il divertimento non manca mai ma le emozioni sono state davvero tante! Rivedi ladi #qui ...

Un'esibizione sulnon si aveva un'opinione condivisa e sono volati subito gli stracci. Avviene durante l'ultima puntata diShow e ha visto protagonisti Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. A scatenare il litigio dei due, durante il talent show condotto da Carlo Conti, è stata Valeria Marini, o meglio la sua ...soglia non si applica ai lavoratori licenziati o che si sono dimessi, che quindi hanno libero ... ottenendo così l'imponibile sulpoi basare la tassa del 15% in modo forfettario, escludendo ...Incandescente l’ultima puntata di Tale e Quale Show, anche per quanto riguarda i giudizi della giuria del programma condotto da Carlo Conti Come ogni venerdì in prima serata, Rai Uno ha mandato ieri ...Se consideriamo che tale dato si riferisce ai traffici del 2019 e che, a causa della pandemia, si è drasticamente ridotto negli anni 2020 -2021, dobbiamo inevitabilmente constatare che la nostra ...