Swiatek-Gauff stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals 2022

(Di sabato 5 novembre 2022) Igaaffronterà Corinel terzo ed ultimo match del Gruppo A alle WTAdi Fort Worth (Stati Uniti, cemento outdoor). La numero uno del mondo è già certa del suo accesso alle semifinali da prima del girone avendo sconfitto in due set sia la francese Caroline Garcia sia la russa Daria Kasatkina. Deludente invece il percorso della statunitense, che contro queste due tenniste non è riuscita a racimolare neppure un singolo set ed è già certa della sua eliminazione. Il risultato conterà poco ma lo spettacolo è assicurato tra due giocatrici che in questa stagione si sono affrontate niente meno che nella finale del Roland Garros. Un incrocio c’è stato anche a Miami e San Diego. In tutti e tre i casi ad imporsi è stata la polacca, che guida il bilancio dei precedenti per 4-0 (8-0 il computo dei set). ...