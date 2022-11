Sanremo Giovani | ecco i primi 8 finalisti

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 novembre 2022) La Commissione Musicale diprende forma, in vista della decisiva serata del 16 dicembre su Rai 1. Dopo le audizioni dal vivo dei 42 artisti selezionati (in principio erano 43 ma Alfa ha dovuto rinunciare per problemi di salute), la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico e conduttore del Festival diAmadeus, ha selezionato i. “Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età. Non è stato facile scegliere gli 8tra i 42 giunti alle audizioni di via Asiago perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discografico. Tutto questo avvalora la ...