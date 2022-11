Salernitana Cremonese in streaming gratis? Guarda il match in diretta

(Di sabato 5 novembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Ilè in programma sabato 5 novembre 2022, alle ore 20.45. Ilvede protagonista la– che si trova a metà classifica ed è reduce dal successo sulla Lazio in trasferta – e la, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Di seguito le formazioni ufficiali di- Sepe; Bronn, Fazio, Lovato; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek.- Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè, Pickel, ...Dopo l'anticipo del Venerdì tra Udinese e Lecce, prosegue il programma della 13esima giornata di Serie A. Alle 15, laospita la. Umori diversi per le due squadre con i campani reduci da due vittorie consecutive tra cui l'ultima di grande prestigio all'Olimpico con la Lazio che ha portato la ...