Sala e Sgarbi | lite su Pietà e stadio Meazza Il sindaco di Milano | ' Non mi va di farmi prendere in giro'

Bonus 550 euro per i lavoratori part - time: ecco a chi spetta e come richiederlo online Stadio Meazza Altro punto di disaccordo tra, riguarda l'abbattimento dello stadio Meazza, per ...'Sul sottosegretariovorrei fare una cosa formale: scrivere al presidente del Consiglio per capire con esattezza ... Così il sindaco di Milano Giuseppea margine del comitato provinciale per ...Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Milano, Beppe Sala ed il neo sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi. Il motivo del contendere, stavolta, è la Pietà ...Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si sta svolgendo in Prefettura.