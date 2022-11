Qualcosa di incredibile | la clamorosa sfida di Flavio Briatore in Qatar

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) È stato l'imprenditore italiano più lungimirante, pronto a non lasciarsi sfuggire l'occasione di essere presente nel, in occasione dei prossimi campionati del mondo di calcio. Sarà una vetrina mediatica, nonché un luogo che raccoglierà migliaia di visitatori provenienti da ogni zona del pianeta. Ebbene, mentre la nostra nazionale di football (ahinoi) non parteciperà alla manifestazione sportiva, ci sarà invececon il suo gruppo di food and entertainment denominato "Majestas", che nel giro di un decennio ha portato i suoi noti brand non solo nel nostro Paese, in Inghilterra e nel Principato di Monaco, ma pure a Dubai e Riyadh, puntando sul Medio Oriente e preparandosi a raggiungere i cento milioni di euro entro il 2023. Proprio nelle ultime ore, in attesa del fischio d'inizio ...