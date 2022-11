Precipita un elicottero | morti i 5 passeggeri a bordo tra cui due bambini

A bordo anche due bambini Erano sette le persone, e tra loro due bambini, a bordo dell'della ditta Alidaunia di Foggia scomparso dai radar verso le 10.30 di questa mattina e ritrovato poco ...L'era partito alle 9:20 dalle Isole Tremiti e poi aveva fatto perdere le sue tracce. I rottami sono stati trovati in un'area rurale di Castelpagano di Apricena.Tragedia nei cieli di Capitanata: precipita elicottero, 7 morti. Era partito questa mattina dalle Tremiti per recarsi a Foggia ...C’erano alcuni turisti sloveni e un medico del 118 tra i passeggeri dell'elicottero scomparso questa mattina nel foggiano. Sette in tutto le persone che non ce l’hanno fatta dopo essersi… Leggi ...