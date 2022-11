Moto3 | risultato FP3 GP Valencia | Yamanaka padrone della scena | Foggia e Rossi in Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Ryusei(MT Helmets – MSi) ha stabilito il giro più veloce durante la terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di, epilogo del Mondiale2022. Il giapponese è stato il più competitivo nei minuti finali, abile a fermare il cronometro in 1.38.482. Lo spagnolo Ivan Ortolà ( Angeluss MTA Team) ed il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets – MSi) hanno concluso nell’ordine davanti a Dennis(Leopard), unico italiano che avrà la chance di accedere direttamente in Q2 insieme a Riccardo(SIC58). Quinto posto per l’iberico Izan Guevara (Aspar) davanti al connazionale e teammate Sergio Garcia, entrambi a 2 decimi dalla vetta del gruppo. Ildi casa Xavier Artigas (CFMoto Racing Prüstel GP), il giapponese Tatsuki Suzuki (Leopard) ed il ...