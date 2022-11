Modelli nostalgici ispirati allo stile varsity nella collezione New Era

(Di sabato 5 novembre 2022) In omaggio alla sua storia lunga due secoli, New Era riporta indietro le lancette dell’orologio con la sua ultimaAbbracciando le sue origini secolari, New Era rivisita l’estetica che ha reso il brand quello che è oggi. La, che offre una gamma di colori naturali, tra cui marrone scuro, grigio neutro e nero classico, reinterpreta il logo New Era con una versione in corsivo, stampato su. Il lancio comprende tre capi fondamentali. Per iniziare una T-shirt rigata oversize, dove le righe off-white si contrappongono a un marrone tenueanni ’70. La stessa tonalità colora una felpa con cappuccio oversize molto aderente, ma senza le righe. La dicitura originale in ...

