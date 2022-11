“Mi devono operare” | Gabriel Garko lo annuncia così | come sta il protagonista di Ballando con le Stelle

ilmessaggero.it

Per il governo, nonsenza il coordinamento e l'ok dell'Italia. E comunque va considerato che l'assegnazione di 'un porto sicuro', potrebbe voler dire anche un porto della Tunisia. Cosa ...... ma ora che i consumatori sono tornati a fare shopping negli store fisici i retailer... mentre oggi le macchine ci vengono in aiuto in molte situazioni in cui sono in grado dimeglio ... Navi migranti, la stretta sulle Ong: in rada solo per soccorsi ai fragili. Controlli a bordo, poi respingiment