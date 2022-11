Meloni prova ad accentrare le deleghe a Palazzo Chigi Altolà di Salvini e Berlusconi | saltano i super comitati

...la poltrona più importante del dicastero di via Arenula il presidente del Consiglio Giorgia... Ora tuttavia il Guardasigilli è atteso alladei fatti, con tutti i riflettori puntati sul suo ...... il vero banco didel nuovo Governo, che ha meno di due mesi per approvarla, pena l'esercizio ... ha detto ancora la premierin conferenza stampa. 'Un prezzo per mettere in sicurezza le ...Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il ... Il quale si è definito sotto-sottosegretario, e ha pure dedicato una canzone di Gaber ai radical chic anti-Meloni. La destra al governo ...La ricostruzione anche per sommi capi del pantheon culturale di Giorgia Meloni è impresa ardua. Era apparso chiaro già alla conferenza programmatica di Fd’I (29 aprile-1 maggio). All’ingresso del salo ...