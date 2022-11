Ciclocross | Europei 2022 | Valentina Corvi splendido argento tra le donne juniores

(Di sabato 5 novembre 2022) Arriva subito una bellissima medaglia per i colori italiani aglidi: in quel di Namur (Belgio),agguanta unonella prova dedicata allejunior. La classe 2005 ha disputato una gara eccezionale, sempre nel gruppo delle migliori e addirittura sul finale ha provato a giocarsi anche il titolo, dovendosi accontentare di una medaglia comunque più che prestigiosa. A vincere è la favoritissima della vigilia, l’olandese Lauren Molengraaf, con l’azzurra staccata di 3”, mentre terza è la belga Xaydee Van Sinaey. In casa Italia da sottolineare anche la buona performance di Arianna Bianchi, undicesima. Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale in Coppa del Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ...

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CICLOCROSS 
BERGAGNA TOMMASO ASD DP66 GIANT SMP 
BERTOLINI GIOELE CENTRO SPORTIVO ESERCITO 
BIANCHI ARIANNA GUERCIOTTI DEVELOPMENT 
BORELLO CARLOTTA ASD DP66 GIA