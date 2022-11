Atalanta-Napoli | tocco di mano di Osimhen in area | Irrati e Mariani concedono il rigore

(Di sabato 5 novembre 2022)ha lasciato in eredità anche episodi da moviola: il più importante quello che ha portato ad una favore dei bergamaschi. E’ servito un calcio diper sbloccare, uno dei big match del tredicesimo turno del campionato di Serie A. La sfida del Gewiss Stadium ha quindi lasciato in eredità il più classico degli episodi da moviola. Il tutto è avvenuto al sedicesimo minuto quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra, è scaturita una clamorosa azione confusa nei pressi della porta del, che non ha poi che si è chiusa con un paio di respinte dei difensori partenopei che sono così riusciti a sventare la minaccia. Riguardando per l’azione è parso fin da subito evidente comeabbia ...

Commenta per primo VIctor Osimhen a segno con l': 32° gol in Serie A per l'attaccante del, che supera Nwankwo Simy (31) e diventa il miglior marcatore nigeriano nella storia del massimo campionato italiano.Dalle 18 il big match, alle 20.45 tocca a Milan - Spezia ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Salernitana - Cremonese ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi anche Mondiali 2006 - ...Il primo big match della 13^ giornata oppone l'Atalanta al Napoli capolista. Gasperini ha perso Muriel e in attacco lancia la coppia Lookman-Hojlund, con Zapata in panchina. Spalletti deve fare a meno ...Pareggio immediato del Napoli. 19' - GOL DELL'ATALANTA! Sul dischetto si presenta Lookman che calcia perfettamente, spiazza Meret mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali. 18' - CALCIO DI RIGORE ...