Un' amicizia speciale che commuove sempre

(Di venerdì 4 novembre 2022) Con quella faccina rugosa e gli immensi occhi azzurri, il collo retrattile e la voce roca, E.T. l’extraterrestre è certamente senza età. Ma anche i personaggi fantastici compiono gli anni, e per lui quest’anno sono 40 tondi dall’uscita del film. Una storia innovativo in cui l’alieno, il diverso per eccellenza, è un amico saggio e gentile dalla tenerezza disarmante. Una tenerezza che, come nel più evangelico dei messaggi, è accolta prima dai piccoli e solo dopo dai grandi, che vedono in lui una minaccia venuta dallo spazio. Molte le iniziative per festeggiare il capolavoro di Steven Spielberg, vincitore di 9 premi Oscar tra cui uno per gli effetti speciali curati dal nostro Carlo Rambaldi. Dal TCM Classic Film Festival di Los Angeles, quattro giorni di party, interviste e proiezioni a E.T. La Mostra 1982-2022 qui alla Cineteca di Milano dal 6 novembre – in collaborazione con Fondazione ...