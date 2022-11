Tutte le novità WhatsApp di novembre tra community | gruppi e sondaggi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sono in arrivo diversedi rilievo in questo mese di, perché annunciate in via ufficiale anche da Mark Zuckerberg nelle scorse ore. Il servizio di messaggistica si rinnova profondamente come mai negli ultimi tempi con implementazioni di funzioni note a tutti per il programma beta ma ora pronte ad essere alla portata di tutti in via definitiva. a prima cosa da dire è che vengono finalmente introdotte le. Queste sono pensate per mettere insieme piùtra di loro accumunati da tematiche ed esigenze simili. Un tipico esempio di comunità è quello di un istituto scolastico che racchiude poile chat collettive delle singole classi. Lo strumento è pianificato per dare annunci comuni appunto in un colpo solo ed effettuare ...