Schiarita nella ‘vertenza Trotta Bus’ | raggiunte alcune intese

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Quattro ore di confronto tra sindacati, l’azienda e l’assessore comunale Luigi Ambrosone hanno portato ad alcuni passi in avantivertenzabus. In via Santa Colomba, proprio presso il deposito degli autobus urbani, si è lungamente discusso della vertenza lavorativa.mattinata di oggi c’era stato l’annuncia che lo sciopero indetto era stato revocato, ma erano molte le questioni irrisolte che rimanevano sul tappeto. Con inizio nel pomeriggio e fino a tarda sera le parti le hanno affrontate. In particolare, si è discusso sulla regolarizzazione dei contratti aziendali part-time in full time, a partire dal prossimo primo dicembre per gli operatori d’esercizio. Laha anche comunicato che sta procedendo alla regolarizzazione dei versamenti Priamo, i ...