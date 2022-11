Roma | precipita da Ponte Sisto | 26enne in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Aveva alzato un po’ il gomito e aveva trascorso una serata, quella di domenica e prima di Halloween, forse con gli amici di sempre. Eppure qualcosa, all’improvviso, è andato storto perché lui, un ragazzo di 26 anni, èto dalle scale di. A notarlo, a terra, alcuni passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine: sul posto, quindi, intorno alle 20.30, sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno soccorso il giovane. Lui che è stato trasportato al San Camillo in: non sembrerebbe essere, fortunatamente, in pericolo di vita e in condizioni critiche. E chi indaga pare non avere dubbi: ilè caduto da solo. I precedenti Non è certo la prima volta chefa da sfondo ad aggressioni o a ragazzi ...