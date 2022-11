Orrore a Roma | 28enne prima violenta una ragazza poi scatta i selfie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022)lapoiundello stupro. Una cosa raccapricciante quella capitata a una donna chesubisce l’abuso sessuale e, a seguire, è vittima di un ulteriore abuso… Ma è successo davvero nei giardini di piazza Vittorio anelle prime ore della mattina, quandoè sveglia e i cittadini sono in piena attività. La vicenda La donna era alticcia, aveva bevuto troppo. Forse una notte cosiddetta “brava” insieme agli amici, chissà. Di certo non è in sé e camminava probabilmente diretta a casa. Ma undi nazionalità tunisina la conosceva e non ha perso l’occasione di abusare dello stato della vittima. Proprio in quel momento nel parco è passata una signora con un cane e ha assisto alla scena. Non ha perso tempo, è corsa in ...