Non è la destra a essere impresentabile | è la sinistra che è troppo ridicola per smuoverla dal potere

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non ho niente contro gli imbecilli: ho molti amici imbecilli. Imbecilli che passano per intelligenti, oltretutto, giacché il livello medio è quello che è, e se hai una laurea il pubblico pensa tu sia colto (lo pensava anche mia nonna, ma mia nonna aveva un altare di padre Pio di fianco al letto: non si dava un tono come facciamo noialtri oggi). Non ho niente neanche contro Amici miei; la trovo un’ottima commedia, che soffre del problema di ricezione di cui soffre ormai ogni prodotto: gli imbecilli istruiti scambiano ogni protagonista di parabola satirica, dal conte Mascetti a Carrie Bradshaw, per un modello comportamentale. Quindi, la premessa del disastro di ieri è che il pasciuto occidente del ventunesimo secolo è popolato da individui a malapena alfabetizzati cui la società ha dato ruoli intellettuali (giacché ci sono più posti da riempire che persone valide con cui riempirli, che è ...