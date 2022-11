Lavori bloccati al Parlamento francese per l' insulto razzista | ' Dovrebbero tornare in Africa'

Abruzzo Cityrumors

Il razzismo non conosce confini. Basti pensare che addirittura il Parlamento francese è stato costretto a fermare la seduta dopo ......Allagate diverse strade del nolano e di Torre del Greco dove auto e scuolabus sono rimasti... la scarsa manutenzione del territorio e ipubblici in alcuni casi fatti molto male siano un ... Abruzzo, lavori bloccati in commissione: "la giunta litiga per i posti in giunta