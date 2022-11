I Brooklyn Nets sospendono la star Kyrie Irving per un tweet antisemita

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ihanno sospeso per almeno cinque partite ladel basketper unha postato un link al film «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America», caratterizzato da contenuti antisemiti, compresa la negazione dell’Olocausto. Poi non si è scusato per l’accaduto. Anche se ha annunciato che donerà mezzo milione di dollari a ogni organizzazione anti-odio e ha dichiarato di volersi assumere «tutta la responsabilità dell’impatto negativo del post nei confronti della comunità ebraica». La società, che ha sede in un quartiere con un alto tasso di cittadini di religione ebraica, ha spiegato la sospensione con il fatto chenon ha rinnegato l’antisemitismo quando gli è stata data l’opportunità ...

