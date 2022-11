Enel | in Toscana un sistema di accumulo di energia basato sulle rocce

(Di venerdì 4 novembre 2022) CAVRIGLIA (AREZZO) (ITALPRESS) – Il Gruppoe Brenmiller Energy hanno inaugurato un innovativo impianto disostenibile diquesta mattina in, a Santa Barbara nel comune di Cavriglia (Ar). Erano presenti il presidente della RegioneEugenio Giani, il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, l'ambasciatore designato di Israele in Italia Alon Bar, il direttore diGreen Power e Thermal Generation diSalvatore Bernabei, il direttore Innovability diErnesto Ciorra e il presidente e CEO di Brenmiller Energy Avi Brenmiller.Costruire presso il sito italiano di Santa Barbara uninnovativo ditermico, completamente sostenibile e in grado di accelerare ...

