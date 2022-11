Depay conteso | dopo Juve e Roma | ora nel mirino di un altro club di Serie A

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un obiettivo condiviso Memphis, il grande attacante del Barcellona cui ora punterebbe anche l’Inter. Rientra così anche nelnerazzurro il classe ’94, attualmenteanche da, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Che l’olandese possa essere il prossimo punto di approdo post Lukaku?aver riflettuto a lungo su un eventuale prosieguo del belga in squadra per via degli elevati costi, Marotta potrebbe infatti aver individuato nell’attaccante del Barca un più che degno sostituto. Un punto di forza non indifferente per il Barca l’olandese, diventato polo di attrazione per diverse squadre visto il contratto in scadenza a gennaio. Una situazione che resterebbe del resto non poco piena di incertezze. Non solo per il dubbio legato alla stessa permanenza ...