Covid | Rezza | incidenza in calo Nessuna congestione ospedali

"Anche questa settimana si osserva una diminuzione del tasso di incidenza dei casi di- 19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa intorno a 283 casi per 100.000 abitanti. L'Rt ... Gianni, ......degli ospedali da parte dei malatie quind i si registra una decongestione delle strutture sanitarie'. A dirlo è il direttore per la prevenzione del ministero della Salute Gianninel ... Covid, Rezza: nessuna congestione per strutture sanitarie Roma, 4 nov. (askanews) - 'Anche questa settimana si osserva una diminuzione del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese e ...Dal monitoraggio Iss-ministero della Salute sul Covid-19 "anche questa settimana si osserva una diminuzione del tasso di incidenza dei casi nel nostro Paese e anche l'Rt mostra una tendenza al decreme ...