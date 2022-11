Benevento-Bari | le quote | giallorossi leggermente favoriti sui galletti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTornare alla vittoria per uscire dalla zona calda e provare la rincorsa verso la zona playoff. ora distante 8 punti. È questo l’obiettivo delche ospita al Vigorito una secco di vittorie in campionato dallo scorso 8 ottobre. La formazione campana, dall’arrivo di Fabio Cannavaro in panchina, non ha ancora trovato quel successo che potrebbe arrivare sabato, secondo gli esperti, in quota a 2,60 contro il 2,80 dei pugliesi. Sale invece a 3 il segno «X». Il problema dei padroni di casa è sempre l’incisività in zona gol. Con 9 gol segnati in 11 gare ilè il secondo peggior attacco della Serie B e per questo motivo l’Under 2.5, a 1,72, è in vantaggio sull’Over 2.5 proposto a 2,07. Per il risultato esatto invece in pole c’è l’1-1 a 5,80 seguito dall’1-0 a 8, mentre vale 13 volte la ...