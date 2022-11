Atp Finals 2022 | Alcaraz | “Non so ancora se raggiungerò Torino”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Carlosha parlato dopo essersi ritirato nel finale di secondo set contro il danese Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy(cemento indoor). Così lo spagnolo in conferenza a nove giorni dalle ATP: “Non so sela Masters Cup. Devo tornare a casa, fare il test e vedere l’entità del problema. Ho preferito ritirarmi e prendermi cura di me stesso. Non sono stato in grado di servire bene e quando ho girato il corpo mi ha infastidito nella zona addominale quando ho fatto alcuni movimenti. Per giocare in questo modo, è meglio lasciarlo. È la seconda volta che mi ritiro e cerco sempre di evitarlo, ma non volevo che peggiorasse. Gioco molto. Se avessi continuato avrei dovuto fermarmi per qualcosa di più serio, e la salute viene prima di ...