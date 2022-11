Bresciaoggi

"I primi rave sono i misteri Eleusini dove radunarsi e ballare aveva un effetto di trasformazione per la tua anima". Cosi' ad AnsaD'esperto di contro cultura musicale ed autore di "Rave New World" per i tipi di Agenziax. All'epoca dei misteri Eleusini chi ne parlava rischiava la pena di morte. "Oggi si prova con ...Qualificati anche Andrea Dallavalle (16,83) eBocchi (16,55). Re e Scotti in semifinale dei ...55), trentatreesimo Stefano La Rosa (2h17:57), ritirato Daniele D'. Rocambolesco il finale ... Video: Tobia d'Onofrio "I rave sono un movimento spontaneo una legge non li fermera'" 'I primi rave sono i misteri Eleusini dove radunarsi e ballare aveva un effetto di trasformazione per la tua anima'. Cosi' ad Ansa Tobia ...