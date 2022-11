La Gazzetta dello Sport

Saranno famosi. Saranno i protagonisti internazionali di domani. I fari si accendono su gente giovane, giovanissima. Dai vent'anni in giù. Superfluo, qui, tornare su chi stella lo è già. Per esempio ...Saranno famosi. Saranno i protagonisti internazionali di domani. I fari si accendono su gente giovane, giovanissima. Dai vent'anni in giù. Superfluo, qui, tornare su chi stella lo è già. Per esempio ... Tebogo, Hill, Topic e... le giovani stelle già mantengono le promesse Il 19enne botswano vale 9”91 nei 100, la 17enne giamaicana vola tra gli ostacoli e la serba è già arrivata a 1.96 in alto ...One year after winning World Athletics’ Men’s Rising Star Award, American teenage sprinter Erriyon Knighton is again among the nominees for the honor that recognizes the world’s best U20 track and ...