Simeone | “Io e il mio procuratore abbiamo lottato per venire al Napoli' '

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giovanniha rilasciato un’intervista in Esclusiva a Kiss Kiss: Queste le sue dichiarazioni: “Per me è stata un’emozione incredibile, soprattutto per la prima partita, che è stata la realizzazione del sogno che avevo da piccolo e per cui ho. -afferma- Da lì poi siamo cresciuti ad ogni partita edimostrato che ilè questo e ha questa identità. Bisogna continuare su questa strada, credendo in quello che facciamo e proseguendo questo percorso molto bello”. Lunedì c’è il sorteggio, il PSG è in seconda fascia. Sarebbe meglio evitarlo o più affascinante affrontarlo? “Il sorteggio sarà bello da vedere, per capire chi ti può toccare. Ma tutte le squadre che sono rimaste sono le più forti. Il PSG, il Borussia Dortmund sono squadre forti, ...

