San Valentino Torio | fuga di gas | chiuse alcune strade

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di unadi gas durante dei lavori stradali commissionati da Enel e che erano in corso nella zona dell’incrocio tra Via Borgia/Via Orto/Via Cesina/Via San Vincenzo a San. Il sindaco Michele Strianese ha dovuto emanare una apposita ordinanza per interdire tutta la zona fino al termine dei lavori di riparazione. Il provvedimento riguarda sia il traffico automobilistico che quello pedonale e resterà in vigore per l’intera durata dei lavori, che presumibilmente saranno effettuati per l’intera notte. Restano transitabili via Cesina e Via Orto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.