Perché amiamo fare cushioning e avere “partner di riserva”

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 3 novembre 2022) A volte, in una coppia non si è solo in due. Ci sono ie…il cuscinetto o, per dirla all’anglosassone, il “cushion”. Non è un fenomeno nuovo: oggi si chiama, un tempo “di”. Soprattutto, non è un fenomeno minoritario, anzi. Secondo i risultati di uno studio riportato da Psychology Today, circa il 73% degli intervistati ha dichiarato dipiù di una “”: «le persone mantengono la comunicazione con gli altri al di fuori della loro relazione nella speranza di stabilire una futura relazione sessuale o romantica». Questo non riguardava solo le persone che erano all’inizio di una frequentazione, ma anche il 56% di coloro che avevano una relazione stabile e duratura: in altre parole, la maggior parte di coloro che hanno una ...