Norme anti rave | duello Pd - Lega FI | servono correzioni

- Letta: 'Decreto aberrante, va ritirato'. Lo difendono Meloni e Lega nonostante presenti criticità su cui esponenti della maggioranza, FI in testa, chiedono di intervenire per abbassare la pena e ...Il testo del decreto che contiene le discusse- raduno arriverà entro domani al Senato "nella forma approvata all'unanimità dal Consiglio dei ministri" e pubblicata in Gazzetta ufficiale. Lo precisano fonti governative al termine della ...Il decreto anti-rave approda in Senato. Forza Italia ha chiesto di apportare delle modifiche al testo, per delimitare l’ambito del reato ...L'ala garantista del governo annuncia correzioni sul decreto contro i raduni illegali. Il viceministro alla Giustizia Sisto: "Non è e non sarà una norma liberticida". Il forzista Mulè: "Abbassare le p ...