Montesarchio | collaudo depositato per 26 alloggi | ora le assegnazioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – E’ statodall’Acer ildei 26di bioedilizia popolare realizzati in località Cappuccini di. Ultimo tassello mancante per l’assegnazione di quegli immobili alle famiglie in graduatoria. “Siamo soddisfatti – commenta il primo cittadino diFranco Damiano – di poter finalmente consegnare quelle case alle famiglie legittime assegnatarie in base alla graduatoria già stilata dal Comune die già pronta. Mi rende particolarmente felice inoltre poter consegnare quegli appartamenti prima di Natale: in un momento di difficoltà come quello attuale non è un dato da poco. Un ulteriore e importante tassello per il paese posto da questa amministrazione: un progetto ...