«Il mio vicino Adolf» | il nazismo in una partita a scacchi tra vicini

I poteri non lo aiutano a risolvere i suoi problemi, e questo ce lo fa sentire sempre. Credo ...con protagonisti due tipi poco raccomandabili dei quali da ragazzo sentivo favoleggiare da...... che ha imparato in Germania dove ha vissuto 20 anni dopo il diploma di maturit, a Wrzburg,... Ha detto di essere mezza tedesca, un vantaggio Vengo da un anno di lutti: nel 2021padre morto ...Ralph Boston, ex amministratore delegato di Amazon Slovacchia, ha creato in Abruzzo una fattoria ecologica e rispettosa della vita degli animali. «Lontani da logiche industriali» ...Nel 1960, il signor Polsky si ritrova a vivere in una casetta nella Colombia rurale. Originario della Polonia, l'uomo ormai anziano ha perso la famiglia nell'Olocausto e ora si concentra sul crescere ...