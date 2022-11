Il Feyenoord riposa in campionato | Sarri ha ragione Ma la Uefa non può intervenire

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022)e Ajaxno ine si concedono un week end intero perre in vista dei turni europei. L’Ajax ne ha approfittato con tanto di 3-1 contro il Rangers che vale il terzo posto del girone. Ildeve vedersela contro la Lazio di Maurizioche nel bel mezzo del tour de force con tre partite in una settimana non ha nascosto il malumore. “Una vergogna della”, dice il tecnico biancoceleste, anche se l’organismo che governa il calcio continentale in questa situazione ha poteri limitati. Le Federazioni hanno larga autonomia di gestione degli affari interni ale lapuò limitarsi a chiedere modifiche in relazione agli impegni delle nazionali (ad esempio nel 2020-21 Roma e Lazio furono ...