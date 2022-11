Greta Panettieri in concerto all’Elegance Cafè

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 novembre 2022) Le note disaranno protagoniste delin programma giovedì 10 novembredi Roma accompagnata dal suo trio. La formazione composta da Andrea Sammartino (piano), Angelo Lazzeri (chitarra elettrica) e dalla stessa(voce e chitarra acustica), proporrà una selezione dei suoi brani più amati. Dai successi della musica italiana rivisitati in chiave jazz, alle composizioni originali dal sound più contemporaneo. Per la prima volta dal vivo il pubblico potrà ascoltare il nuovo singolo “No More” in uscita il 30 ottobre 2022, brano che anticipa l’album “Into My Garden” (GBM) previsto per gennaio 2023. “No More” è un blues dalle sonorità ricercate e moderne, che esprime dissenso nei confronti di guerre e politiche ambientali scellerate, ...