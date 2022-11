GF VIP 7 | svelati i nuovi concorrenti | ecco chi entra stasera nella casa del Grande Fratello Vip | i nomi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tutto pronto per l’ingresso di“vipponi” all’interno delladelvip. Giàdovrebbero fare il loro ingressodi Cinecittà sei volti noti scelti dal conduttore Alfonso Signorini a rimpinguare le fila dei coinquilini dellapiù spiata degli italiani. Il progetto di far proseguire il reality fino ad aprile 2023 necessita di, vista anche l’eliminazione di diversiavvenuta nel corso di questo primo mese di trasmissione. Chi sono i“vipponi” Sono sei i voltiche faranno il loro ingressodel Gf vip e si tratta di Luca Onestini, ex tronista di ...