Continua inesorabile il declino di Barbara D’Urso | Mediaset chiude Pomeriggio 5?

(Di giovedì 3 novembre 2022)mai così bassa negli ascolti:ildel suo5, il talk show pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiragliache ormai non solo perde regolarmente la sfida con il concorrente di Rai 1, “La vita in diretta”, condotto da Alberto Matano, maa perdere telespettatori e conseguentemente sempre più punti di share.correrà ai ripari?5,a perdere ascolti e ora rischia grosso Indubbiamente non è un momento facile per, conduttrice di punta di Canale 5 che da avere quattro programmi alla volta (Domenica ...

Formiche.net

... tramite la suainchiesta persecutoria ripercorriamo le tappe salienti della vita del ... FOTOGALLERY RIccardo Scamarcio in L'ombra di Caravaggio (Foto di Luisa Carcavale)gallery %s ...... e nelle Regioni assistiamo ad un declinodi attività e servizi socio sanitari, ... in provincia ne mancano oltre 400 tra medici, tecnici e infermieri -Pasa - mentre c'è un livello ... Mediazione in Ucraina Il Vaticano è in una posizione unica. Scrive il prof. Giovagnoli Continua la protesta dei lavoratori del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Ionio Cosentino, che non percepiscono uno stipendio da agosto. Sei le mensilità arretrate ...Blog Calciomercato.com: Non è un fallimento. Uscire dalla Champions League perdendo, in maniera inesorabile, quattro partite su cinque, rappresenta, secondo Massimiliano ...