Commissariata l' Accademia Internazionale di ginnastica ritmica di Desio 

Leggi su agi

(Di giovedì 3 novembre 2022) AGI - Con una delibera d'urgenza del presidente della Federazioned'Italia, Gherardo Tecchi, l'didi Desio è stata commissariata. È la risposta ai racconti di abusi e vessazioni psicologiche fatti da alcune ex atlete della nazionale italiana. Sul caso indaga anche la procura di Brescia per verificare eventuali rilievi penali nei maltrattamenti come gli ossessivi controlli sul peso. Il commissario sarà il vicepresidente vicario della Feder, Valter Peroni. In base alla delibera, Tecchi ha disposto che presso la struttura inaugurata nel 2018, una volta alla settimana, venga svolta una verifica da parte di un ufficiale di servizio che ascolti le ginnaste per eventuali episodi 'anomali'. Sono stati stanziati anche 120 mila ...