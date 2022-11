Adobe | Pantone e il problema dei colori a pagamento

Teche il problema dei colori a pagamento di Andrea Nepori La Zampa Denver, il cane che sale da solo in autobus e va a trovare i suoi proprietari al lavoro di Niccolò Locatelli Green ...Teche il problema dei colori a pagamento di Andrea Nepori La Zampa Denver, il cane che sale da solo in autobus e va a trovare i suoi proprietari al lavoro di Niccolò Locatelli Green ...Per usare i colori codificati dall’azienda americana, gli utenti della Creative Suite ora devono pagare un abbonamento aggiuntivo. Ma può ...Gli utenti di Adobe Photoshop e Illustrator si sono di recente trovati dinanzi a una 'sorpresa': la richiesta di pagamento per l'uso dei colori Pantone.