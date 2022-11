Ucraina | il Cremlino | «Armi nucleari solo in risposta a un’aggressione» La Casa Bianca | «Sempre più preoccupati ma nessun segnale concreto»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Gli Stati Uniti sono «più» dal possibile uso dida parte del. Al momento, però, non ci sarebbe «che la Russia si stia preparando a usarecontro l’». A dirlo è il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, dopo la pubblicazione di un articolo in cui il New York Times rivela che alcuni capi militari russi avrebbero discusso l’uso ditattiche in. A stretto giro è arrivata anche ladel, che ha ribadito la sua posizione. La Russia, fa sapere il ministero degli Esteri russo con una nota, «ipoteticamente ...

È il 253esimo giorno di guerra. Il grano è protagonista sullo scenario del conflitto fra Russia e. Mosca infatti ha avvisato che lascerà di nuovo l'accordo sui cereali se l'dovesse violare la promessa di non utilizzare per scopi militari i corridoi per le esportazioni del grano. Intanto i vertici militari fedeli a Zelensky stanno preparando le forze di terra per ......violate dall'". Intanto, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che presto sarà convocato l'ambasciatore britannico a Mosca. Dallo scorso sabato il...Il ministero degli Esteri russo ha ribadito in un comunicato stampa che potrebbe utilizzare armi nucleari “esclusivamente in risposta all’aggressione” ...La Russia firma a tempo indeterminato una mossa che porterà seri danni anche al nostro paese, nonostante Nazioni Unite, Turchia e Ucraina cerchino di correre ai ripari: di cosa si tratta. Dopo ...