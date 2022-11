OA Sport

ROMA " Grande giornata per ilitaliano che porta a casa una medaglia d'oro e una d'argento dallaCup di Miyazaki, in Giappone. Strepitosa affermazione per Gianluca Pozzatti nella prova maschile, mentre tra le donne è una fantastica Ialaria Zane a sfiorare un trionfo che sarebbe ...Doppio podio per l'Italia nellaCup di Miyazaki, in Giappone. Gianluca Pozzatti trionfa tra gli uomini con una prova autorevole che lo ha visto sempre nelle posizioni di testa. Non sono riusciti a tenere il passo ... Triathlon, World Series 2022: grande attesa per la tappa delle Bermuda, ultimo atto prima di Abu Dhabi L'azzurro Gianluca Pozzatti domina la World Cup di Miyazaki, in Giappone: è il suo primo successo nel circuito mondiale. Ilaria Zane seconda.Martellini a Sanremo, Alvino a Jesolo, Fattori a Marina di Grosseto e Renzi a Livorno e Tirrenia chiudono un cerchio perfetto ...