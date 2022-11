Toyota - Verso un rialzo dei listini in Europa

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Laprevede di alzare i prezzi deieuropei e statunitensi per compensare il calo dei profitti trimestrali, le perdite subite dalle filiali locali e l'impatto dell'aumento delle spese operative e della carenza dei semiconduttori. La decisione dei giapponesi è legata, soprattutto, al forte rincaro dei costi, aumentati dell'equivalente di oltre 2 miliardi di euro solo nel trimestre luglio-settembre. Non solo: la Casa ha già aumentato i prezzi in scia all'incremento dei tassi di inflazione e al rincaro di diversi fattori produttivi, ma la dirigenza ha anticipato la possibilità di ulteriori aggiustamenti sempre "più frequenti". Le perdite. L'imminente revisione deiè stata annunciata in occasione della presentazione di un bilancio trimestrale: le numerosi interruzioni produttive e il rincaro delle materie prime hanno ...

