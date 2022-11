Stazione ferroviaria di Saronno | patto sicurezza tra Comune e Regione

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 2 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Piùalladitra. Ladirappresenta sia per i saronnesi che per i cittadini di 4 province uno snodo decisivo sia per la mobilità di un territorio di circa 200mila abitanti che per tutta l’utenza che dall’aeroporto di Malpensa deve raggiungere Milano e viceversa. Per ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.