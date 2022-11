Sampdoria | Stankovic al lavoro per la Fiorentina | due si allenano a parte

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lasi prepara per la partita contro laspera in qualche recupero Laprosegue al Mugnaini” di Bogliasco l’avvicinamento alla gara di domenica pomeriggio con la. Dejane staff hanno organizzato un’intensa doppia seduta a base di forza in palestra e tattica (mattina) e torelli e conclusioni in porta (pomeriggio) Sedute differenziate per Andrea Conti e Ignacio Pussetto, trattamenti pomeridiani per Fabio Quagliarella e Abdelhamid Sabiri; programmi di recupero Manuel De Luca ed Harry Winks. Domani, giovedì, squadra in campo per un allenamento pomeridiano L'articolo proviene da Calcio News 24.