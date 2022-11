Oroscopo del Sud | tempi difficili per Pesci e Vergine

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L'di oggi viaggia sulle nuvole dello Scorpione! Venere e Marte vi regalano tenerezza e voglia di coccole, mentre Saturno esorta a non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità. Giove in sagittario stimola il coraggio. In amore, tutto è possibile! Ariete Ariete, oggi sarà un giorno molto triste. Sarai circondato da persone infelici e malinconiche, che ti influenzeranno negativamente. Nonostante tutti i tuoi sforzi, riuscirai a malapena a tenere la testa alta. Cerca di non isolarti troppo, e se ti senti giù di morale chiedi aiuto a qualcuno. Toro Un buon giorno, Toro! Questo sarà un giorno pieno di soddisfazioni. Alcune cose che avevi messo in programma andranno a buon fine, e ti ritroverai a goderti l'affetto della persona amata. Sii prudente nelle questioni finanziarie: potrebbero esserci degli intoppi. Ma non preoccuparti: tutto si risolverà per il ...