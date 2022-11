Lombardia | Letizia Moratti si dimette da vicepresidente e assessore | “Manca la fiducia con Fontana”

Le dimissioni diMoratti da assessore al Welfare e vicepresidente di Regione"è chiaro che erano un qualcosa da me atteso. Moratti ha fatto quello che non ha avuto il coraggio di ...... strappo della Moratti inche si fa avanti per le Regionali: il Carroccio chiede le dimissioni Regionali in, Calenda spacca destra e sinistra lanciandoMoratti: 'Sarebbe ...Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, durante la conferenza stampa per un approfondimento sulla campagna vaccinale in Regione Lombardia a Milano il 23 Giugno, 2021 ...La decisione di Letizia Moratti di dimettersi da vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia dimostra coerenza e coraggio ...