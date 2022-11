(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Ledi Letiziache il governo dellasi sta spostando sempre più a destra. Non ci sono più i moderati e la gestione dellaè sempre più inai. Esattamente in linea con quanto avviene a Roma, dove i primi provvedimenti del governo di Giorgia Meloni, a partire da quello che riammette i medici no vax in servizio,questa deriva identitaria. Ora sta a noi costruire l'alternativa unendo moderati e sinistra riformista". Così il senatore lombardo Alessandro, vice presidente dei senatori del Pd.

Lombardia: Alfieri, 'dimissioni Moratti confermano regione in mano a sovranisti'